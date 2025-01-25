شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح رغم كل التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، إن العالم ومنطقتنا بشكل خاص تمر بصراعات وتنحديات غير مسبوقة تعصف بدول وتدمر مقدرات شعوبها، وبفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الجهود الدؤوبة التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة ستظل بلادنا فى مأمن من الاضطرابات.

وأكد الرئيس السيسى، أن التطرف لن يجد فى مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح رغم كل التحديات .