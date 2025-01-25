شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب إعلام الأسرى: خلل في قائمة أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب إعلام الأسرى إنه بعد مراجعة قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم تبين وجود خلل في عدد من الأسماء، وجار المتابعة مع الوسطاء، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إبلاغ أهالي المحتجزات الأربع بتوقع الإفراج عنهن الساعة 12 ظهرا.