شكرا لقرائتكم خبر عن "استلم - حافظ - سلم".. احتفالية كنيسة مار مرقس شبرا لمرور 17 قرنا على مجمع نيقية المسكونة والان مع تفاصيل الخبر

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس، احتفالية كنيسة القديس مار مرقس الرسول بشبرا بمناسبة احتفالات مرور 17 قرن على انعقاد مجمع نيقيه (325 - 2025).

حملت الاحتفالية التي أقيمت في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عنوان "325" تحت شعار "استلم - حافظ - سلم".

تأتي هذه الاحتفالية كأولى احتفالات الكنيسة بمرور 17 قرنا على انعقاد مجمع نيقيه المسكوني، تنفيذًا لتوصية المجمع المقدس في جلسته الأخيرة.

وجرت فقرات الاحتفالية بشكل تكاملي لتخدم الرؤية والرسالة والهدف الموضوعين للاحتفالية تطبيقًا لشعارها "استلم - حافظ - سلم"، حيث بدأت الفقرات بالمسرحية تلاها عرض لمسرح العرائس ثم عرض لفريق المسرح الأسود، ثم أوبريت شارك فيه فرق كورال المراحل السنية المختلفة، وتناول أدوار بعض بطاركة الكنيسة في حفظ الإيمان وهم البابا أثناسيوس الرسولي، والبابا تيموثاوس الأول، والبابا كيرلس الأول، والبابا ديسقورس،حتى باباوات القرنين العشرين والحادي والعشرين: البابا كيرلس السادس، والبابا شنودة الثالث، والبابا تواضروس الثاني.