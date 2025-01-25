شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة نصف العام تبدأ اليوم وحتى 6 فبراير والترم الثانى 8 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم السبت إجازة نصف العام لطلاب المدارس حسب المواعيد التي حددتها الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، حيث انتهى الطلاب الخميس 23 يناير من امتحانات وتقييمات الفصل الدراسى الأول 2025، على أن تستمر إجازة نصف العام الدراسى حتى 6 فبراير المقبل ويعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8/2/2025.

وأكدت المديريات التعليمية على استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات لطلاب صفوف النقل تمهيدا لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول الأسبوع الجارى، على أن يتم اعتماد وإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية " نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2025 للترم الأول، نهاية الأسبوع الجارى وبداية فبراير المقبل مشددة على أنه قبل انتهاء إجازة نصف العام ستكون نتائج جميع الطلاب سواء في صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية تم إعلانها رسميا للطلاب.