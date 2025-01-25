شكرا لقرائتكم خبر عن السفير ناجى غابة يشرح تاريخ وزارة الخارجية فى ندوة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

شرح السفير ناجي غابة، مدير إدارة التوثيق والمحفوظات في وزارة الخارجية، تاريخ وزارة الخارجية على مدار العصور الماضية، بداية من أيام حكم محمد على باشا، وصولا إلى وضعها الحالي.

وقال في ندوة وزارة الخارجية ضمن فعاليات "محاور الدبلوماسية الثقافة" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، إن "وزارة الخارجية مرت بمسميات مختلفة، وكانت النشأة الأولى لوزارة الخارجية في عهد محمد علي باشا ضمن "ديوان التجارة والأمور الأفرنكية " وكانت مهامها في الأساس لخدمة أهداف محمد على لبناء جيش مصري خاص به، وتسويق المواد المصنعة في مصر واستيراد المواد الخام فضلا عن ترتيب الأمور الخاصة بإرسال البعثات المصرية إلى الخارج".

وأوضح أنها صارت وزارة مستقلة في تشكيل أول مجلس نظار مستقل في عام 1878، كانت نظارة الخارجية أحد أهم مؤسساته، حيث تولاها رئيس النظار نفسه نوبار باشا، مضيفاً: "أن النظارة تأثرت سلبا مع الاحتلال البريطاني 1882، بسبب التدخلات الإنجليزية في رسم سياسية مصر الخارجية".

وتابع: "مع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914 تقوم بريطانيا بإلغاء نظارة الخارجية، لتعود بعد تصريح 28 فبراير 1922 مع تشكيل وزارة عبد الخالق ثروت باشا، الذى جمع بين منصبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية".

وتترك إلى ملامح الوزارة الجديدة، من حيث مقراتها "قصر البستان، قصر التحرير، مبنى الجيزة، مبنى ماسبيرو، وصولا إلى مقر الوزارة الحديث بالعاصمة الإدارية الجديدة"، فضلا عن تطور التمثيل المصري في الخارج، والأجنبي في مصر.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومحاور الدبلوماسية الثقافية، والذي يتناول مجموعة من الندوات تقدمها وزارة الخارجية المصرية وهي: "تاريخ وزارة الخارجية"، ويشارك فيها السفير أحمد فريد، والسفير ناجي غابة، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.

وتعتبر وزارة الخارجية، إحدى أهم مدارس الدبلوماسية المصرية، والتي تخرج فيها أسماء وشخصيات مرموقة، وبرهنت الدبلوماسية المصرية على أنها خط الدفاع الأول عن مصالح مصر في الخارج.

وفي 15 مارس عام 1922 صدر إعلان استقلال مصر عن الحكم البريطاني، وتم إعادة عمل وزارة الخارجية بعد أن توقف لمدة سبع سنوات، حيث أصبح هذا اليوم هو التاريخ الرسمي للاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية.

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحمل نسخة هذا العام شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وشهد الافتتاح حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.