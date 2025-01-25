شكرا لقرائتكم خبر عن السلع الأساسية بأسعار مخفضة.. سوق اليوم الواحد فى إمبابة يواصل عمله اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، طرح جميع المواد والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بأحياء إمبابة، والوراق، والمنيرة الغربية.

ويوفر السوق، يوم الجمعة من كل أسبوع، السلع الغذائية الأساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه، بجودة عالية.

ويطرح السوق، الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و28 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، واللحوم السودانى بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلى أو المحلى بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إقامة 18 سوقا للسلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية علي مستوى كل أحياء ومراكز ومدن المحافظة لتلبية كل احتياجات المواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن الأسواق التي تم اقامتها تضم أسواق لليوم الواحد تنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخرى تم إنشاءها بالجهود الذاتية تعمل طوال أيام الأسبوع لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.