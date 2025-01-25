شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وإجراءات تقديم طلب للمركز التكنولوجى لإنشاء اتحاد شاغلين والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي، لإنشاء اتحاد شاغلين، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة.

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوبة لإنشاء اتحاد شاغلين وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

1- صور عقود الملكية.

2- سند إشغال أعضاء الاتحاد المنتخب.

3- صور بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

4- صورة بطاقة الرقم القومي لرئيس الاتحاد.

5- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

6- ما يفيد الدعوة للجمعية العمومية واستلام الأعضاء لها.

7- جدول بيان عضوية اتحاد المرفق بنظام اتحاد الشاغلين.

ثانيًا: الإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- سداد رسم الخدمة.

4- بعد فحص إدارة الشئون القانونية يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

5- اعتماد اتحاد الشاغلين موضوع الخدمة.

6- ضم اتحاد الشاغلين وتلقي الخدمة.

ويتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم لعقار غير الآيلة للسقوط، طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، طلب تصالح على مخالفة).

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.