شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات لرفع جهاز المناعة فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة أميرة سعيد الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن رفع كفاءة الجهاز المناعي، تأتى عن طريق اتباع نمط صحي، مع الالتزام بقواعد التغذية الصحية لفترات طويلة، بما يعزز من قدراته، ويحول دون ظهور الأعراض المرضية التي تصل لذروة انتشارها مع بداية فصل الشتاء.

وأكدت على ضرورة اتباع أسس التغذية الصحية المتكاملة، مع توافر كل العناصر الغذائية، مثل الكربوهيدرات المعقدة، الدهون الصحية، البروتينات، الفيتامينات، المعادن"، لرفع كفاءة الجهاز المناعي، في ظل انتشار نزلات البرد، والتي تتضاعف بشكل أكبر مع بدء فصل الشتاء.

وأشارت إلى ضرورة وجود الخضراوات والفواكة، في النظام الغذائي اليومي، ولا سيما بالنسبة للأطفال، موضحة أنها تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، بالإضافة لاحتوائها على الألياف، والتي تعزز من نشاط وتواجد البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي.

ولفتت إلى أهمية تناول الخضراوات الورقية والموز بشكل منتظم، نظرًا لاحتوائها على نسبة كبيرة من عنصري البوتاسيوم والماغنسيوم، واللذان يشكلان قاسمًا مشتركًا في زيادة معدلات لياقة ونشاط الجسم، والحيلولة دون الشعور بالخمول.

وأكدت على فوائد الموالح والحمضيات والرمان ودورها في تعزيز مناعة الجسم ضد الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الشتاء، بالإضافة لاحتواء الأخير "الرمان" على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تقاوم الإصابة بأمراض السرطان.

ونصحت بتناول بعض المشروبات الطبيعية بشكل يومي، وأبرزها "الليمون و البرتقال و الينسون و الحلبة"، موضحة أن المواظبة على مثل هذه المشروبات يعزز ويضاعف من قوة الجهاز المناعي، ويحول دون الإصابة بنزلات البرد.