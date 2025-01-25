شكرا لقرائتكم خبر عن معرض السلع الغذائية بحى جنوب الجيزة يطرح كيلو السكر بـ25 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في حي جنوب الجيزة، كيلو السكر بـ25 جنيهًا.

جاء ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

ويوفر المعرض كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية والحقائب والأحذية، وذلك بمشاركة 26 عارضا وشركة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من المبادرات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني تهدف إلي توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة.



