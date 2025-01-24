شكرا لقرائتكم خبر عن خزانة أمريكا: إلغاء العقوبات على المستوطنين المتطرفين بالضفة تنفيذا لقرار ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الخزانة الأمريكية تعلن إلغاء العقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.



ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا من وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.

