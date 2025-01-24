شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نعمل بكل جهد لتطوير مسار العملية التعليمية فى كافة مراحلها والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسى التأكيد على أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء المجتمعات المتقدمة.

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-إن التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل، مضيفًا:"ونعمل بكل جهد لتطوير مسار العملية التعليمية في كافة مراحلها، ومواكبة التطور المستمر، وأن يقوم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بدوره، ليكون المظلة الشاملة لتطوير منظومة التعليم في مصر، ووضع استراتيجيات تعليمية شاملة تعتمد على رؤية متكاملة بعد دراسة مقترحات مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم، وذلك لضمان ارتباطها الإيجابي بسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي".

وتابع الرئيس السيسى:"ومن أهمية أن تكون الاستراتيجيات التعليمية طويلة الأمد وثابتة، ترتكز على رؤية واضحة ومستدامة، بحيث لا تتأثر بتغير المسئولين أو الإدارات، وذلك لضمان الاستمرارية في تحقيق التقدم المنشود في قطاع التعليم ، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجهود الوطنية لتحقيق نهضة تعليمية شاملة تلبي تطلعات أبنائنا وتساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر."