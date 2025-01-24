شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: لولا سرقة الفوز من ترامب فى انتخابات 2020 لما حدثت حرب أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه لو لم يسرق الفوز من ترامب فى 2020 ما حدثت حرب أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

أكد بوتين انه يتفق مع ترامب أن حرب أوكرانيا كان يمكن تجنبها، مشيرا إلى روسيا منفتحة للعمل مع ترامب.

أضاف بوتين أنه لديه علاقات عملية مع ترامب، مشيرا إلى أنه لم يرفض أبدا التواصل مع أمريكا.