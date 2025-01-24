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بوتين: لولا سرقة الفوز من ترامب فى انتخابات 2020 لما حدثت حرب أوكرانيا

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بوتين: لولا سرقة الفوز من ترامب فى انتخابات 2020 لما حدثت حرب أوكرانيا

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه لو لم يسرق الفوز من ترامب فى 2020 ما حدثت حرب أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

أكد بوتين انه يتفق مع ترامب أن حرب أوكرانيا كان يمكن تجنبها، مشيرا إلى  روسيا منفتحة للعمل مع ترامب. 

أضاف بوتين أنه لديه علاقات عملية مع ترامب، مشيرا إلى أنه لم يرفض أبدا التواصل مع أمريكا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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