شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة يونيسف فى غزة: 95% من مدارس القطاع دمرت بسبب الحرب الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت متحدثة يونيسف بقطاع غزة، أن 95% من مدارس القطاع دمرت بسبب الحرب والأطفال حرموا من التعليم وخرجوا من المدارس، مشددة على ضرورة تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت متحدثة يونيسف، خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك قلق كبير بشأن مستقبل الأطفال في القطاع ويجب تقديم الخدمات التعليمية اللازمة للأطفال وإعادة فتح المدارس بشكل عاجل، مؤكدة أن الأطفال لم ينسوا تداعيات الحرب الإسرائيلية.