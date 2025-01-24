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متحدثة يونيسف فى غزة: 95% من مدارس القطاع دمرت بسبب الحرب الإسرائيلية

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متحدثة يونيسف فى غزة: 95% من مدارس القطاع دمرت بسبب الحرب الإسرائيلية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 24 يناير 2025 04:05 م

أكدت متحدثة يونيسف بقطاع غزة، أن 95% من مدارس القطاع دمرت بسبب الحرب والأطفال حرموا من التعليم وخرجوا من المدارس، مشددة على ضرورة تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت متحدثة يونيسف، خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك قلق كبير بشأن مستقبل الأطفال في القطاع ويجب تقديم الخدمات التعليمية اللازمة للأطفال وإعادة فتح المدارس بشكل عاجل، مؤكدة أن الأطفال لم ينسوا تداعيات الحرب الإسرائيلية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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