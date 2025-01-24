شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة النقل، نسب تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، موضحة تفاصيل المشروع على النحو التالي:

1- يمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية"، منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة(6 سطحية -14 علوية).

2- جارى تنفيذ أعمال الخوازيق لأساسات وأعمدة المسار العلوى في المسافة بين محطتى طوسون وفيكتوريا وجارى التجهيز لبدء تركيب الكمرات كما يجرى العمل في تنفيذ أساسات المحطات.

3- المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما أن له دورا كبيرا في المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

4- المشروع يهدف أيضًا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

5- يهدف المشروع أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

6- يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا ، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.



أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية



اعمال مترو الاسكندرية



المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية



جانب من الاعمل



شاهد أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية



مترو الاسكندرية



