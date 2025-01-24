شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البرتقال اليوم فى أسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن سعر البرتقال، في أسواق اليوم الواحد، لشراء احتياجاتهم منه بأسعار مناسبة.

طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية، اليوم، كيلو البرتقال بصرة بـ14 جنيهًا، وكيلو البرتقال السكري "شبكة 2 كيلو" بـ28 جنيهًا، وكيلو البرتقال البلدي "شبكة 2 كيلو" بـ25 جنيهًا، وكيلو اليوسفي البلدي بـ15 جنيهًا.

ووفر السوق، كيلو الموز البلدي بـ20 جنيهًا، وكيلو التفاح الأحمر بـ55 جنيهًا، وكيلو الرمان بـ30 جنيهًا، كيلو الجوافة بـ25 جنيهًا، الفراولة "طبق" بـ30 جنيهًا.

وتوفر أسواق اليوم الواحد جميع احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، من خلال تقليل الاعتماد على الوسطاء.

وتطرح الأسواق، كيلو الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و28 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو، والدقيق بـ17 جنيهًا للكيلو، واللحوم السوداني بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد.