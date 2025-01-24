شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد أولوية فى العلاقات المصرية الصومالية.. زيادة التبادل التجاري بنسبة 130.7% والان مع تفاصيل الخبر

يزداد الاهتمام المصري الصومالي، بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ تحرص البلدين على تنمية العلاقات الثنائية بشكل متبادل، وخاصة التجارية.

وبالتزامن مع زيارة رئيس الصومال، ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، استضافت القاهرة، انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الصومالي، على مدار يومي 22 و23 يناير، وهو ما يعكس التزاما مشتركا من مصر والصومال برفع التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل إلى الحجم الذي يليق بمستوى العلاقات الاستراتيجية كشريكين اقتصاديين وخاصة بعد تدشين خط طيران مباشر بين البلدين ووجود اتفاقيات ثنائية في مجال التجارة والصناعة تحتاج فقط وضعها في موضع التنفيذ، وفقا لما أكده السفير علي عبدي أواري سفير الصومال لدى مصر، وفقا لوكالة أنباء صونا.

وشدد السفير علي عبدي أواري خلال كلمته، على التزام الصومال بتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المثمر بين مصر والصومال وإقامة النسخة الثانية من منتدى رجال الأعمال في مقديشو بعد 6 أشهر.

وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال لتسجل 63.3 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024 مقابل 28 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 126.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 1.8 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024 مقابل 263.5 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 595.9%، في بيان صدر أغسطس 2024.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال لتصل إلى 65.2 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024 مقابل 28.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 130.7%.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال أول 5 شهور من عام 2024:

1. منتجات مطاحن بقيمة 29.2 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 18 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 2.3 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 1.9 مليون دولار.

5. ملح وكبريت بقيمة 1.9 مليون دولار.

6. حبوب بقيمة 1.6 مليون دولار.

7. ألبان بقيمة 1.5 مليون دولار.

8. فواكه بقيمة 1.1 مليون دولار.

9. محضرات خضر بقيمة 1.1 مليون دولار.

10. صابون بقيمة 988.8 ألف دولار.

فيما جاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال أول 5 شهور من عام 2024:

1. حيوانات حية بقيمة 1.8 مليون دولار.

2. صمغ بقيمة 56.2 ألف دولار.

3. بذور وأثمار زيتية بقيمة 16 ألف دولار.

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