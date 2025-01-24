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وزير الداخلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الشرطة فى القاهرة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الجمعة، 24 يناير 2025 02:21 م

أدى اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية صلاة الجمعة اليوم الموافق 24 يناير الجارى بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.

وقد ألقى الخطبة الشيخ أحمد فرحات، حول "نعمة الأمن" تحدث خلالها عن أهمية تحقيق الأمن مستشهداً بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، مؤكداً على أهمية دور رجال الشرطة والقوات المسلحة وشعبها فى الحفاظ على إستقرار وأمن البلاد .. سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر بواسع رحمته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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