شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الشرطة فى القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أدى اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية صلاة الجمعة اليوم الموافق 24 يناير الجارى بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.

وقد ألقى الخطبة الشيخ أحمد فرحات، حول "نعمة الأمن" تحدث خلالها عن أهمية تحقيق الأمن مستشهداً بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، مؤكداً على أهمية دور رجال الشرطة والقوات المسلحة وشعبها فى الحفاظ على إستقرار وأمن البلاد .. سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر بواسع رحمته.