شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: عيد الشرطة رمز للصمود والتحدى فى وجه العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عيد مرسال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة رقم 73 وتضحيات رجال الشرطة، لحماية الأمن الداخلي للدولة المصرية.

وأشار مرسال، إلى أن الشرطة تشكل الدرع الحصين للدولة المصرية لحماية استقرارها أمام كل التهديدات والمخاطر الأمنية، التي تستهدف أرض مصر أرض وشعبها، مشيدا بدور الشرطة علي مدار تاريخها بأن تكون هي ركيزة الأمن الداخلي جنبا إلي جنب مع قواتنا المسلحة التي تحمي الأمن الخارجي للبلاد، فضلا عن كونها أحد أدوات الدولة في الترويج لطموحات الدولة في تطوير الإقتصاد وإرسال رسائل الطمأنة إلي الخارج بالاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية.

وأضاف الأمين العام لاتحاد العمال،: أن هذه المناسبة ليست مجرد يوم في التاريخ، بل هي رمز للصمود والتحدي في وجه العدوان والخيانة، وهي فرصة للتأكيد على التقدير العميق لدور الشرطة المصرية في حماية مقدرات الشعب وتأمين الوطن ضد كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره.