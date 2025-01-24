شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تصدق على تغيير في أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة الاحتلال الاسرائيلى تصدق على تغيير في أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم.

وكان ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ان المفاوضات لا تزال جارية لإعادة الأسرى جميعا.

وكان منسق شؤون الأسرى جال هيرش أجرى خلال اليومين الماضيين لقاءات مع عائلات أسرى في غزة.

وأطلع هيرش عائلات الأسرى على بنود الصفقة الجارية والاستعدادات لمفاوضات المرحلة الثانية.

وأكد أن المفاوضات لا تزال جارية لإعادة الأسرى جميعا الأحياء والأموات.

كما التقى أيضا بعائلات أسرى من غير المقرر أن يعود أبناؤها في إطار المرحلة الأولى من الصفقة.