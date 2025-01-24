شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنشئ أول محطة لوجستية لتداول وتخزين الغلال بميناء الدخيلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل أول محطة لوجستية لتداول وتخزين الغلال وصناعات القيمة المضافة، ويجرى إنشاؤها فى ميناء الدخيلة، ضمن مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، ويتم تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة الذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفى 300 ألف م2 كأول محطة لوجستية لتداول وتخزين الغلال وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها .

أهم المعلومات عن المشروع:

1- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 7-6 ملايين طن سنويا.

2- طواجن الطلب المتزايد على التخزين.

3- ستكون أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.

4- يتكون المشروع من رصيف بطول 1150م.

5- عمق المشروع يصل إلى 16م.

6- مساحة المشروع تبلغ 300 ألف م2.

7- سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م.

8- تقوم شركة أبناء عبد السلام الفقى بتنفيذ المشروع.

9- تم البدء فيه فى شهر يناير 2022.

10- من المقرر الانتهاء من المشروع فى شهر يونيو 2023.



جانب من المحطة اللوجيستية