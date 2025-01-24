شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات وسكك حديد بريطانيا تصاب بالشلل بسبب العاصفة "إيوين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت أيرلندا والمملكة المتحدة لرياح بقوة إعصار الجمعة، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل والشركات وتعطل المواصلات في المنطقة وقد بلغت سرعة رياح العاصفة إيوين 183 كيلو مترا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ذكرت شركة الكهرباء الحكومية "إي إس بي"، إنه اعتبارا من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، انقطعت الكهرباء عن 560 ألف منزل ومزرعة وشركة، ولدى اقتراب العاصفة إيوين، أصدرت السلطات في أنحاء من أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من السكان اللجوء إلى ملاذ آمن.

وبدورها أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق في انجلترا وويلز، وحذرت من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة في العاصمة لندن.

وتم إصدار تحذير بعدم السفر وإلغاء الرحلات الجوية مع الإبلاغ عن رياح قياسية بسبب العاصفة، وأشار التقرير الى أن تنبيهات الرياح تغطي البلاد بأكملها مع إصدار تحذيرات نادرة من الطقس الأحمر في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وقالت شركة تحليلات الطيران سيريوم، إن نحو 1070 رحلة جوية من وإلى مطارات في المملكة المتحدة أو أيرلندا ألغيت يوم الجمعة، وأضافت أن مطارات دبلن وإدنبرة وهيثرو وجلاسكو كانت الأكثر تضررا.

وقال جيك كيلي من شركة نتورك ريل، إن القطارات لم تكن تعمل في المناطق الأكثر تضررا يوم الجمعة، بما في ذلك اسكتلندا بأكملها، وكذلك شمال بريستون على الخط الرئيسي للساحل الغربي في إنجلترا. ولن تكون هناك قطارات تعمل شمال نيوكاسل على الخط الرئيسي للساحل الشرقي من الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

وقال كيلي لهيئة الإذاعة البريطانية "نتوقع أن تتطاير كميات كبيرة من الحطام وربما تسقط الأشجار. لم يكن من الصواب أن نضع العملاء في مثل هذه البيئة إنه قرار صعب للغاية دائمًا أن نغلق السكك الحديدية، ولكن في مواجهة هذا الطقس القاسي للغاية، لم يكن لدينا خيار في النهاية".



