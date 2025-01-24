شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع كفاءة نفق القطامية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أنهت محافظة القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق القطامية، الذي يعد أحد الطرق المؤدية لطريق السخنة والعاصمة الإدارية، وذلك فى إطار جهود المحافظة فى رفع كفاءة الطرق والميادين العامة.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة الإنارة، والرصف، ودهان حوائط النفق، وتجميله بلوحات عن أهم مشروعات العاصمة الإدارية .

وفى سياق آخر، ناقش الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء المرحلة الثالثة لتطوير القاهرة الخديوية، وتحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط المدينة، مؤكدا أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني للمنطقة.

كما ناقش محافظ القاهرة مؤخرا الخطوات التنفيذية لاستكمال أعمال المخطط العام لتطوير وسط القاهرة الخديوية لتحقيق أقصي استفادة من الأصول و الفرص الاستثمارية الكاملة في قلب المدينة ، وتطوير الممرات البينية و التي تمثل جزء هام من تركيب وشكل القاهرة الخديوية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل و باعتبارها نواة هامة وخطوة أساسية لتطوير المنطقة ، والأنشطة الترفيهية و السياحية بها ، وكذلك لتعزيز تراثها و هويتها المميزة، واستغلالها ثقافيًا.



جانب من رفع كفاءة نفق القطامية



رفع كفاءة نفق القطامية