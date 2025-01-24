شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: الرئيس بوتين مستعد لمحادثات مع ترامب وينتظر إشارات من واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي بوتين مستعد لمحادثات مع ترامب وينتظر إشارات من واشنطن، وأن جوهر الصراع بالنسبة لروسيا يعتمد على تهديد الأمن القومي وليست القضايا المتعلقة بالنفط، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال الكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين أوضح رغبته بشأن إعادة بدء محادثات خفض الأسلحة النووية، ولا يمكن أن يكون زيلينسكي مستعدا لأي اتفاق لأنه رفض التفاوض مع الرئيس.