شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 44 مسجدا جديدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح 44 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 24 من يناير 2025، فى مختلف المحافظات، 22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و22 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 44 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 24 من يناير 2025، فى مختلف المحافظات، 22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و22 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة والذى يوافق يوم 25/01/2025، جاء فيها: السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يطيب لى أن أبعث إليكم ولرجال الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة تلك الذكرى التى جسدت الدور البطولى الذى قدمه أبطال الشرطة البواسل حين تصدوا لقوات الإحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952 مجسدين ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود لرجال الشرطة المصرية. جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مع نظيره الأمريكى ماركو روبيو، وذلك في إطار التواصل مع الإدارة الأمريكية بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير. أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بدخول 130 شاحنة مساعدات إنسانية من بينها 8 شاحنات وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن. استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، "فاتو ضيوف" وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والموانئ السنغالية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل البحري، وحضر اللقاء السفير كيمكو دياكيتا سفير جمهورية السنغال بالقاهرة واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للشئون الافريقية والسفير احمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي. وافق المجلس الأعلى للجامعات على على استكمال إجراءات تخصيص مساحة 49310 متر مربع لإنشاء المجمع المتكامل للجامعات بمنطقة الجامعات المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مقر المجلس الأعلى للجامعات. قالت وزارة العمل، إن غدا السبت، الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025 والذي نص على أن: "يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان. أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة على تجريف مدخل بلدة اليامون غرب مدينة جنين. الاحتلال الإسرائيلى يجرف مدخل بلدة اليامون غرب جنين ويقتحم عدة بلدات بالضفة أيمن عاشور يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية لاستقبال مصابى غزة غدا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء تزامنا مع اعتدال درجات الحرارة نهارا واستمرار الأجواء الشتوية ليلا . الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة الأعلى للجامعات: 49310 آلاف متر لإنشاء مجمع للجامعات بالعاصمة الإدارية ومقرا للمجلس كامل الوزير: الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ مشروعات وإنشاء وتطوير الموانئ بالسنغال دخول 130 شاحنة مساعدات إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم اليوم غزة وسوريا ولبنان.. تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره الأمريكى الجديد

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