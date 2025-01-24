شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادلة القاهرة: تعريب الطب والصيدلة تعطيل عن مواكبة مستجدات المهنة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ،: إنه لا فائدة من تعريب علوم الطب والصيدلة، قائلا: العلم في الأساس ننقله عن الغرب، بداية من المناهج والأبحاث وصولا لنشر الدوريات، كل ذلك يتم باللغة الإنجليزية وهى لغة موحدة في تلك العلوم عالميا، وبالتالي ما الفائدة من تعريب الصيدلة؟ فإذا درس الطالب الصيدلة باللغة العربية سيضطر إلى دراسة اللغة الإنجليزية لاستكمال الدراسة ليتمكن من إجراء الأبحاث والدراسات العليا والتواصل مع دول العالم، وبالتالي لابد من إتقانه للغتهم.

وأضاف الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،: وذلك سيشكل عبئ على الدارس، كما أنه من الممكن أن يتمكن دارس من الإلمام باللغة الإنجليزية الصحيحة والمصطلحات، وآخرين قد لا يستطيعوا، خاصة أن كثيرا من المصطلحات يونانية في الأساس.

وأشار نقيب صيادلة القاهرة، إلى أن أغلب دراسة كليات الصيدلة وأسماء النباتات والأعشاب تُعرف بتعريفات دولية "لاتينية" وهو المتفق عليه علميا، مضيفا: لذا أرى أن الأمر لن يحقق إضافة، بل سيكون عبئا على الدارس، ويتسبب في وجود "فجوة" وتعطيل للصيادلة عن مواكبة الجديد فى الصيدلة ومستجداتها عالميا، مما سيؤثر على قدرات الصيادلة وتحصيلهم بالسلب.