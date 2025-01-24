شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تمويل 124 مشروعا للشباب ضمن مبادرة مشروعك بقيمة 30 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تمويل 124 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المبادرة تأتى تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة العمل الحر، والتى نجحت فى توفير نحو 620 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، وذلك خلال 4 شهور فقط.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة ببدء مزاولة الأنشطة الخاصة بهم حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة لأصحابها حوالي 30 مليون جنية تقريبًا خلال 4 شهور وذلك بالتعاون مع البنوك المشاركة بالمبادرة.

وفيما يتعلق بدعم المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها أوضح المحافظ أن إستفادة المرأة من مشروعات المبادرة بلغت نسبة 25% من إجمالي المشروعات التى تم تنفيذها، مؤكدًا أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بتوفير الدعم اللازم لتمكين السيدات من الراغبين فى إقامة المشروعات الخاصة بهم من تنفيذها على أرض الواقع.

ووجه المهندس عادل النجار، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين في الحصول على قروض لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة، من خلال المقرات الخاصة بمبادرة "مشروعك" وتوفير التدريب الفني والإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم، للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك، لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، مشيرًا إلى أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات.