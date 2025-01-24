شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثانى الثانوى بالاسم ورقم الجلوس فى الجيزة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات وبدء إجازة منتصف العام الدراسي.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي العام (عربي-لغات) بمحافظة الجيزة، السبت 11 يناير 2025، واستمرت حتى الخميس 16 يناير 2025، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 8 فبراير المقبل.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لجميع طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بشكل نهائي واعتمادها.

وستعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال الأيام القليلة القادمة، مواعيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي)، وطرق الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول، انتهت أمس الخميس، لجميع الصفوف الدراسية، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خريطة توزيع المناهج الدراسية بالترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل التي تتضمن طلاب المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي، حيث من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025 في المدارس، وتستمر فترة الدراسة حتى موعد امتحانات نهاية العام.