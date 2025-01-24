شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للجامعات: إطلاق المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استمع المجلس الأعلى للجامعات إلى عرض قدمه الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة بدءًا من مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية وتمهيدًا لإطلاق المبادرة الرئاسية"تحالف وتنمية" والسياسة الوطنية للابتكار خلال شهر فبراير القادم؛ بهدف توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية اتساقًا مع مستهدف الجامعات لدعم الإستراتيجيات الوطنية، وتضمن العرض كذلك مناقشة الملامح النهائية لإستراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالى والبحث العلمى من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمته السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حول أهداف ورؤى وإستراتيجيات التحالف لتحقيق تكامل وتكوين قاعدة بيانات للمتطوعين ومساعدتهم وتشجيعهم على التطوع وإنشاء مظلة فعالة لجميع كيانات الخدمة المجتمعية، كما تم استعراض جهود التحالف خلال السنوات الثلاث الماضية،والأهداف الإستراتيجية للتحالف والتي تشمل تعزيز مفهوم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة وتعظيم الموارد واستدامتها، وحوكمة العمل الأهلي التنموي وتوحيد قواعدالبيانات. كما استعرض حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، مشروع منصة "إنسان" التفاعلية للتطوع،والتي تُعد أول وأكبر منصة إلكترونية تفاعلية متكاملة في مصرللعمل التطوعي، لتوفير بيئة تفاعلية فعالة لربط المتطوعينبمختلف الفرص والمبادرات التطوعية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بالتعاون المثمر مع الجامعات المصرية، ودور الشباب الجامعي في دعم العمل التطوعي،وأهمية استمرار استغلال طاقاتهم في دعم العمل التطوعي ومساندة جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشهد الاجتماع الاستماع إلى رؤى رؤساء الجامعات لتفعيل دور طلاب الجامعات في دعم العمل الأهلي خلال الفترةالقادمة، وتم الاتفاق على التنسيق من خلال أمانة المجلس الأعلىللجامعات والأمانة الفنية للتحالف خلال الفترة القادمة، لوضعالآليات التنفيذية لبرامج التعاون الشاملة بين الجامعات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة القادمة.

وقدم الدكتور سيريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمي لجامعة فيرجينيا تك، عرضًا حول رؤية الجامعة للتعاون العابر للحدود، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 280 برنامجًا للبكالوريوس والدراسات العليا والمهنية، وتضم أكثر من 38 ألف طالب جامعي ودراسات عليا، و2575 عضوًا لهيئة التدريس، وتبلغ نفقات الأبحاث نحو 419 مليون دولار، وهي من أعلى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الإنفاق على الأبحاث، وتهتم بنظام التعليم العابر للحدود، وتعظيم تعزيز التعلم والاكتشاف بين التخصصات المختلفة، والتعليم والتدريب للدراسات العليا القائم على البحث العلمي، واهتمام الجامعة بتهيئة بيئة تعليمية متميزة.

كما استمع المجلس إلى عرض حول المنصة الإلكترونية لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، وتهدف المنصة إلى عرض كافة أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية في صورة بيانات إحصائية، وملفات كاملة، وتشمل الأنشطة التي قامت الجامعات بتنفيذها سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جامعات أخرى من خلال التحالفات الإقليمية أو مع شركاء الصناعة، وغيرها من الجهات في الإقليم، وتهدف هذه الأنشطة إلى النهوض بالمجتمع المحيط بالجامعة في مختلف المجالات، مثل إطلاق القوافل التنموية الشاملة، وتنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لمواجهة الأفكار المتطرفة، ومحاربة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومعاونة ذوي الهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المشكلات المجتمعية والبحث عن الحلول الممكنة والعمل على تنفيذها وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات، وتعرض هذه الأنشطة والفعاليات لتكون تحت نظر القيادات الجامعية والجهات المعنية ومتخذي القرار.