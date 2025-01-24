شكرا لقرائتكم خبر عن "كارما" طالبة مدرسة التجمع توجه تهمة جديدة للمعتدين عليها.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تهمة جديدة وجهتها الطالبة كارما، إلى الطالبة "راوية" بتهمة السب والقذف بعد ظهورها في فيديو تتهم فيه الطالبة "كارما" بالتحرش بشقيقتها قبل القبض عليها، لتواجه الطالبة تهمة السب والقذف بالإضافة إلى تهمة التعدي على الطالبة "كارما".

والد الطالبة كارما قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه لن يتنازل عن حق ابنته، موضحا أن الطالبات المتهمات اتهمن ابنته أمام النيابة بالتعدى عليهن، فى محاولة للمساومة على التصالح وإنهاء القضية، إلا أنهم يثقون فى عدالة النيابة والقضاء المصري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع ثلاث فتيات لتعديهن على الطالبة كَارْما داخل مدرسة شهيرة فى التجمع الخامس، عن توجيه تهمة للطالبة المجنى عليها من قِبَل الطالبات المتهمات بالاعتداء عليهن.

وقد قدمت الطالبات الثلاث مقاطع فيديو وصورًا ادّعين فيها أن الطالبة كَارْما تعدّت عليهن فى بداية المشاجرة، مما أدى إلى توجيه تهمة التعدى للطالبة المجنى عليها خلال التحقيقات..

وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل 3 فتيات لتعديهن على الطالبة كارما داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس بضمان مالى على ذمة القضية.

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال الطالبة كارما المجنى عليها فى واقعة التعدى عليها داخل مدرسة شهيرة بالتجمع، واتهمت الطالبة التى حضرت إلى النيابة على كرسى متحرك مع والدها، الفتيات الثلاثة بالتنمر عليها والتعدى عليها داخل المدرسة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 3 فتيات لتعديهن على الطالبة كارما داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، تنفيذا لقرار ضبطهن من النيابة، ويتم التحقيق معهن فى الواقعة.

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة، من الاستماع لأسرة الطالبة "كارما" المجنى عليها فى واقعة التعدى عليها بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، واطلعت النيابة على التقرير الطبى الخاص بالطالبة، كما اتهم والد الطالبة المدرسة بالتقصير والإهمال وتم إصدار قرار بضبط وإحضار 3 فتيات من المدرسة.

وكسرت طالبة أنف زميلتها فى مشاجرة بمدرسة فى القاهرة، وذلك حسب التقرير الطبى للطالبة الذى تم الاعتداء عليها، حيث شخص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية كما أوصى التقرير الطبى بحصول الطالب على راحة لمدة أسبوعين.



