شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عاشور يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية لاستقبال مصابى غزة والان مع تفاصيل الخبر

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة لتجديد الثقة وتعيينه رئيسًا لجامعة الإسكندرية متمنين له تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للجامعة خلال الفترة القادمة.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة. وجه الدكتور أيمن عاشور برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.