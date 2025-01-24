شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بقصر العينى للجنة العليا لأخلاقيات البحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بكلية طب قصر العيني إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذه الخطوة الجديدة لكلية طب قصر العيني تعكس التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في البحث الطبي، ويُعزز من مكانتها كصرح علمي رائد في المنطقة، كما تعكس رؤية جامعة القاهرة الاستراتيجية واهتمامها بالبحث العلمي لتقديم أبحاث علمية متميزة تساهم في تطوير القطاع الصحي كإحدى أعرق المؤسسات التعليمية والصحية في مصر والمنطقة،انطلاقًا من إيمانها بأن البحث العلمى محرك اساسى لاستشراف مستقبل أفضل للجامعة والوطن.



اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بقصر العينى

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بكلية طب قصر العيني تُعد أول لجنة من نوعها يتم تسجيلها في اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء، وهو اعتراف رسمي بالمستوى الرفيع من الالتزام بالمعايير الأخلاقية والعلمية،التى تتميز بها كلية طب قصر العيني، وتتمثل مسؤلية اللجنة في مراجعة الأبحاث الممولة والأبحاث الدولية التي تُجرى أجزاء منها داخل كلية طب قصر العيني، ومراجعة أبحاث أعضاء هيئة التدريس والرسائل العلمية الخاصة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أن هذه المهام تعكس دور اللجنة المحوري في تعزيز جودة الأبحاث العلمية وضمان توافقها مع القوانين والمعايير الأخلاقية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بالكلية تتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات المجتمع، وتعمل علي تعزيز جودة الأبحاث العلمية وضمان توافقها مع القوانين والمعايير الأخلاقية، مؤكدًا أن كلية الطب تولي اهتمامًا بالبحث العلمي وتضعه علي رأس أولوياتها لتقديم مشروعات بحثية ذات مردود ايجابي علي الدولة المصرية.

وأضاف عميد كلية الطب، أن انضمام اللجنة إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي ويعزز من مكانة الكلية في مجال البحث العلمي عالميًا، ويُمثل دافعًا قويًا لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما تُعد خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف الكلية في خدمة المجتمع الأكاديمي والمساهمة في تطوير الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلي أن اللجنة يرأسها الدكتور ماهر فوزي أستاذ التخدير بالكلية وتضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات في النشر الدولي والأمانة العلمية، كما تشمل اللجنة ممثلًا عن المجتمع المدني وعضوًا قانونيًا، مما يعزز تنوعها وقدرتها على أداء دورها بكفاءة.

وأشار الدكتور ماهر فوزي أستاذ التخدير ورئيس اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بكلية طب قصر العيني، إلى أن انضمام اللجنة إلي اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء يمثل انجازًا كبيرًا وعلامة فارقة في مسيرة كلية الطب ويعزز من مكانتها الأكاديمية والبحثية، وتبرز ريادة الكلية العلمية وتفوقها المؤسسي، مؤكدًا أن اللجنة تقوم بدور مهم في مراجعة وتنظيم البحوث الطبية وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز جودة الأبحاث العلمية.