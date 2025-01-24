شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

تواصلت الجهود المصرية لدعم سكان قطاع غزة، حيث شهد معبر رفح البري اليوم الجمعة، استمرار تدفق شاحنات المساعدات الإغاثية لليوم السادس على التوالى، منذ بدء سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في القطاع.

وبحسب مصادر رسمية بمعبر رفح، تم إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية صباح اليوم بينها شاحنات مساعدات تابعة للتحالف الوطني تنقل مواد غذائية، أدوية، ملابس، بطانيات، ومواد إغاثة أخرى، بالإضافة إلى شاحنات تحمل وقود وغاز الطهي لدعم الاحتياجات الأساسية في القطاع. وأشارت المصادر إلى أن فرق العمل في المعبر تعمل على مدار الساعة لضمان التدفق السلس للمساعدات، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية والهيئات الدولية.

وأوضحت المصادر أن المركز اللوجستي بمدينة العريش لعب دورًا محوريًا في تنظيم عمليات استقبال وفرز المساعدات قبل عبورها إلى غزة، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية، التي وضعت دعم الأشقاء الفلسطينيين على رأس أولوياتها.

يُذكر أن معبر رفح يشهد منذ بدء سريان التهدئة تدفقًا يوميًا لشاحنات المساعدات القادمة من كافة محافظات مصر، إضافة إلى المساعدات المقدمة من دول عربية شقيقة ومنظمات إنسانية دولية. ويُعد المعبر الشريان الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي عبر الأراضي المصرية، ما يعزز أهميته في ظل الأوضاع الراهنة.