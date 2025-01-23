شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تختتم فعاليات الدورة الرابعة لبرنامج التدريب الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، فعاليات الدورة الرابعة من برنامج التدريب الإفريقى على تكنولوجيا الفضاء الأساسية، والذى أقيم بمقر أكاديمية الفضاء التابعة لوكالة الفضاء المصرية، بمشاركة 21 مهندسًا ومتخصصًا من 20 دولة أفريقية.

شهد حفل الختام الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، والسفير أسامة الهادى، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والدكتور تيديان واتارا، رئيس مجلس الفضاء الأفريقى، والدكتور دومينيك دى مارتير، الملحق العلمى بسفارة إيطاليا بالقاهرة، والدكتور أيمن محمود، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الفضائية، إلى جانب مديرى الإدارات المركزية بالوكالة والفريق الفنى المشرف على التدريب، بالإضافة إلى المتدربين المشاركين.

وفى كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور شريف صدقى على التزام وكالة الفضاء المصرية بدعم وتطوير القطاع الفضائى فى إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يُجسد رؤية مصر فى تعزيز التعاون الإقليمى ومشاركة الخبرات والإمكانات المتقدمة مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وأثنى على المستوى المتميز للتفاعل بين المتدربين والخبراء المصريين، والذى عكس روح التكامل بين دول القارة الإفريقية.

كما ألقى السفير أسامة الهادى كلمة عبّر فيها عن تقديره للدور الريادى الذى تقوم به وكالة الفضاء المصرية فى تعزيز التعاون العلمى والتقنى على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف أن الجهود المبذولة من خلال هذا البرنامج تسهم فى تحقيق التكامل الإفريقى فى مجال تكنولوجيا الفضاء.

من جانبه، أعرب الدكتور تيديان واتارا، رئيس مجلس الفضاء الإفريقى، عن تقديره لاستضافة وكالة الفضاء المصرية لهذا البرنامج، مشيدًا بالمستوى المتقدم للمرافق والتجهيزات التى حظى المتدربون بفرصة الاطلاع عليها، لا سيما مقر وكالة الفضاء الإفريقية الجارى إنشاؤه فى مصر. كما عبّر الدكتور دومينيك دى مارتير عن فخره بالتعاون الوثيق بين الجانبين المصرى والإفريقى فى مجال الفضاء، مشيدًا بالجهود المشتركة التى تعزز التكامل العلمى على مستوى القارة.

تخللت الفعاليات كلمات شكر من المتدربين، الذين أعربوا عن امتنانهم العميق للتجربة التعليمية المتميزة التى حصلوا عليها، مشيرين إلى دور التدريب فى صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم العملية فى مجال تكنولوجيا الفضاء.

واختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات التقدير على المتدربين فى حفل احتفالى أقيم بهذه المناسبة، تبعته جولة فى مرافق وكالة الفضاء المصرية، تأكيدًا على استمرار التعاون المثمر بين مصر والدول الإفريقية.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج المتميز، الذى تنظمه وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية منذ عام 2021، قد استفاد منه حتى الآن اكثر من 70 متدربا ومتخصصا من 34 دولة أفريقية. ويأتى هذا البرنامج فى إطار رؤية مصر لدعم التكامل العلمى والتكنولوجى وتعزيز قدرات الدول الإفريقية الشقيقة فى مجال تكنولوجيا الفضاء.