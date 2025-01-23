شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدين جمهورية مصر العربية العملية العسكرية الإسرائيلية فى جنين، والتى أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وتحذر من تداعيات تلك العملية على أمن واستقرار الضفة الغربية وما يمكن أن تسهم فيه من تأجيج للأوضاع الأمنية.

وتشدد مصر على أن تلك العملية العسكرية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار والهدوء بالأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة، ومن شأنها أن تؤدى إلى تداعيات وخيمة.