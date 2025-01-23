شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة فى 13 مليون جنيه 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

قررقاضي المعارضات، تجديد حبس رجل أعمال متهم بالنصب على نجم النادى الأهلي محمد مجدي أفشة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن واجهت النيابة المتهم بأقوال اللاعب في محضر التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استولى من اللاعب على مبلغ 13 مليون جنيه مقابل جلب سيارة له من الخارج، إلا أنه لم يتمم إتفاقه ولم يرد المبالغ المالية.

وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم ويتم التحقيق معه فى الواقعة.