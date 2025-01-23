شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع المتهم بقتل موظف الأقصر وفصل رأسه بمركز نفسى لحين عرضه على النيابة والان مع تفاصيل الخبر

انتهى رجال الطب الشرعي بـ محافظة الأقصر من فحص حالة الشاب "س.ر" 38 سنة والمتهم في واقعة قتل موظف بمديرية تضامن الأقصر في منطقة أبو الجود وفصل رأسه عن الجسد أمام أعين المارة، وذلك تمهيداً لعمل تقرير شامل حول حالته الصحية والنفسية والعصبية لعرضها على رجال النيابة العامة في جلسة تجديد حبسه السبت المقبل، وتقرر إيداعه بمركز نفسي لحين التحقيق القادم معه.

كما نقل المتهم صباح اليوم الخميس، إلى مركز الطب النفسي في محافظة قنا، والذي أوصت النيابة العامة في قرارها ليلة أمس بعرضه عليها، وذلك لإعداد تقرير شامل بحالته، للتأكد من صحته النفسية والعصبية قبل جلسة النيابة القادمة مطلع الأسبوع المقبل، وتم أيضاً إجراء تحليل مخدرات شامل له في المستشفى وجارى صدور التقارير اللازمة لإرفاقها مع المتهم خلال العرض القادم على فريق النيابة العامة.

وكانت قد أصدرت النيابة العامة بالأقصر، عقب عرضه لعدة ساعات أمام فريق التحقيق ليلة الأربعاء، عدة قرارات شملت حبس الشاب المضطرب نفسياً الذي قتل موظف بسكين وفصل رأسه عن جسده بمنطقة أبو الجود، أربعة أيام على ذمة التحقيق، كما شملت قرارات النيابة التصريح بدفن جثمان "حجاج كمال" المتوفى في الحادث، وأمرت النيابة أيضاً بعرض المتهم على مركز الطب النفسي التابع للطب الشرعي بمحافظة قنا لإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية، وأمرت بعمل تحليل مخدرات شامل للدم والبول للمتهم للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، حيث سيتم إجراء كشف المخدرات في مستشفى الكرنك الدولى للمهتمين في تلك القضايا، وجاءت تلك القرارات عقب عرض المتهم على فريق التحقيق للاستماع لأقواله والتحقيق معه بمحكمة الأقصر.

وعلى مدار يوم أمس الأربعاء بأكمله قام رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، بإجراء التحقيقات مع متهم مضطرب نفسي بالأقصر لقيامه بالاعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته مما أدى لوفاته، حيث شهدت منطقة أبو الجود قيام شاب مضطرب نفسيًا بقتل مواطن بطريقة بشعة وسط ذهول المارة، وقامت أجهزة الأمن بـ إلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه الجريمة البشعة، وتم اقتياده لديوان القسم، ونقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين تسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمت التحقيقات على قدم وساق مع المتهم في الواقعة لمعرفة أسباب ارتكابه للجريمة، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر، إخطارا من الأهالي بمنطقة أبو الجود في وسط مدينة الأقصر، يفيد بقيام شاب مضطرب نفسياً يدعى "س.ر" 39 سنة، بالتخلص من مواطن يدعي "حجاج. ج. م" 59 سنة، ذبحا وقطع رأسه وسط ذهول أهالي منطقة السكن في أبو الجود بوسط المدينة، وانتقلت على الفور لموقع الحادث قوة أمنية، وتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم لمعرفة سبب ارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال شهود عيان بالمنطقة، أن الشاب القاتل مضطرب نفسيًا منذ سنوات ويتعاطى المواد المخدرة، ويقوم بافتعال المشاجرات أكثر من مرة مع الأهالي في منطقة السكن، وفوجئ الجميع بما قام به بذبح المواطن وقطع رأسه أمام أعين المواطنين بالمنطقة بسلاح ابيض كان بحوزته دون معرفة أسباب ما حدث حتى الآن.