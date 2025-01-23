شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال: محادثاتى مع الرئيس السيسى مثمرة وشراكتنا لا تضر بسيادة الدول والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الرئيس الصومالى د. حسن شيخ محمود، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا على أن علاقة الصومال ومصر تاريخية وقائمة على الاحترام بين البلدين.

وأكد الرئيس الصومالى- فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية- على "التزامنا الجماعى من أجل وضع الاستقرار وتعميق التعاون بين بلدينا" لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين فى عالمنا اليوم.

وأعرب الرئيس الصومالى عن شعورهم بالفخر لتعظيم التعاون فى مجالات الأمن والدبلوماسية، مؤكدًا أن الاتفاق الاستراتيجى بين البلدين يخدم مصالحهما المشتركة والعالم، مضيفًا:" نحن لا نعقد هذه الشراكة للإضرار بسيادة الدول ولكن لتعميق علاقاتنا".

وأشار الرئيس الصومالى إلى استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة ومقديشو، مؤكدًا أنها مجرد بداية ومنارة لهذه العلاقة، مشيرًا إلى أن الاتفاق المحورى بين البلدين يعكس إصرارنا على تعظيم التطور خاصة فى مواجهة الإرهاب.

وأكد الرئيس الصومالى، على ثقته فى أن تعزيز القدرات المصرية سيزيد من قدرة الصومال على مواجهة التحديات.

ووصف الرئيس الصومالى محادثاته مع الرئيس السيسى بـ"المثمرة" وهو ما يعكس روح التضامن وتطلعات الشعبين الشقيقين، مؤكدًا على التزامهم بتقوية هذه الروابط خلال السنوات القادمة.