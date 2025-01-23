شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: مستشفى بولاق الدكرور الجديدة تدخل الخدمة خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن القطاع الصحى يحظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين، وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة الجيزة بشكل كبير.

وأشار "النجار" إلى أنه انطلاقًا من حرص الدولة على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين فإن المحافظة تشهد تطويرًا شاملًا لعدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية.

وأعلن محافظ الجيزة، أنه يأتي على رأس المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة بالمحافظة إنشاء مستشفى بولاق الدكرور الجديدة والتي تخطت تكلفتها مليار جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة والتشغيل خلال شهرين، ما يساهم في تقديم خدمات صحية متميزة لأهالي بولاق الدكرور والأحياء المجاورة، حيث تقام المستشفي وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه جارٍ إنشاء مبنى جديد بمستشفى أم المصريين بحي جنوب الجيزة على مساحة 4 آلاف م، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة المواطنين، خاصة وأن المستشفى تخدم العديد من القطاعات السكانية.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن مركز ومدينة أطفيح يشهد تنفيذ أعمال رفع كفاءة مبني مستشفى أطفيح بطاقة 36 سرير مما يعد إضافة للمنظومة الصحية بالمركز إلى جانب ما شهدته قري أطفيح من أعمال إنشاء ورفع كفاءة وتجديد شامل للوحدات والمراكز الصحية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأعلن محافظ الجيزة، بدء إجراءات إنشاء مستشفى طوارئ مركزي بمدينة أكتوبر الجديدة للطوارئ والحوادث علي مساحة 3850 م2، حيث تمت عملية الإسناد للشركات استكمالا للمشروعات التنموية التي تشهدها محافظة الجيزة.

تصريحات المحافظ جاءت عقب لقاءه مع الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة بالمحافظة للاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ونسب تنفيذ المشروعات.

واطلع محافظ الجيزة من مدير مديرية الشئون الصحية علي آليات تحديث وتدعيم نظم العمل داخل المستشفيات لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ الجيزة تقريرا مفصلاً عن إنجازات المديرية علي مدار شهر والتي شملت استلام جهاز جديد خاص بقسم تركيبات الأسنان و التجهيز لتشغيل عيادة التغذية العلاجية وذلك بمستشفى بولاق العام.

كما تم استلام 2 ماكينة غسيل كلى و زيادة السعة الاستيعابية للعناية المركزة كبار بعدد 6 أسرة لتصبح 21 سريرا، وذلك بمستشفي إمبابة العام والانتهاء من أعمال البنية التحتية لمحطة معالجة المياه الجديدة وتحويل الرعاية المتوسطة إلي رعاية مركزة برفع كفاءة القسم وتوفير مستلزمات للأجهزة الطبية بمستشفى التحرير العام.

وشهدت مستشفي الحوامدية العام إجراء 13 حالة قسطرة قلبية ما بين تشخيصية وعلاجية علي مدار أسبوعين وتشغيل عيادات تخصصية جديدة (حروق - مسالك - عيادة جراحة أوعية دموية) وقسم جديد للأطفال بقوة 24 سريرا بعد رفع كفاءة القسم وتفعيل غرفة عمليات مخصصة لحالات ال septic.

وفي مستسفي أم المصريين العام تم إجراء 21 حالة قسطرة قلبية ما بين تشخيصية وتركيب الدعامات وإجراء 5 عمليات دقيقة بالعمود الفقري بالإضافة الي تفعيل العمل في عيادات القلب و إجراء (34) قسطرة قلبية بمستشفي الشيخ زايد المركزي.

وفي مستشفى أكتوبر المركزي تم الانتهاء من تركيب جهاز الرنين المغناطيسي والبدء في إنشاء قسم داخلى للجراحة وإنشاء قسم داخلى للعظام بقوة 3 أسرة لكلا منهم.

وفي مستشفى أبو النمرس المركزي تم الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية لتطوير قسم العمليات الجديد وتوريد جهاز DR رقمى خاص بقسم الأشعة، وفي مستشفى العياط المركزي تم توصيل وتركيب شبكة الأكسجين لقسم الأطفال بالمبني الإداري وتم تفعيل تانك الأكسجين.

بالإضافة الي توفير جهاز تخدير و5 أجهزة مونيتور وإضافة سرير عناية مركزة 3 أجهزة رسم قلب و5 منظار حنجري بمستشفي شبرامنت المركزي واستلام مولد أكسجين من مستشفى البدرشين المركزى.

وفي مستشفي رمد إمبابة تم إجراء 71 عملية الكتاركتا، 28 عملية حقن الشبكية وتم إستلام جهاز فاكو- فيتريكتومي بتكلفة حوالي 4.5 مليون جنيه.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة انه تم تفعيل 3 أسرة رعاية مركزة، لتشكل مجمع رعايات بسعة 37 سرير بمستشفي البدرشين المركزي وبدء العمل لتجهيز وفتح قسم رعاية أطفال وتشغيل قسم التعقيم بمستشفي صدر العياط بالإضافة إلى أنه سيتم الافتتاح التجريبي لقسم العمليات (جراحة أطفال) بمستشفي أم الأطباء.

وأشارت مدير مديرية الصحة بالجيزة انه تم تقديم خدمات صحية متنوعة علي مدار الشهر ما بين الخدمات الوقائية بوحدات الرعاية الصحية الأولية وخدمات علاجية بمستشفيات المديرية، حيث تم تقديم خدمة التطعيمات بجرعة الميلاد كبدي B لعدد 10374 مولود، بالإضافة لجرعات التطعيمات المدرجة بجدول التطعيمات الإجبارية الروتينية لـ140374 طفل الي جانب جمع العينات من محطات المياه وحمامات السباحة ومراكز الغسيل الكلوي بإجمالي 2331 عينة يتم تحليلها للاطمئنان على سلامة المياه بالإضافة إلى المرور على 2154 منشأة لحفظ سلامة الاغذية وتم إعدام (54802) كيلو و(738) لتر أغذية غير مطابقة للشروط الصحية.