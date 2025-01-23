شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم عن تنظيم مسابقة للطلاب فى مجال التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مسابقة ايجنيتد Ignited، مؤكده أنه في ضوء اهتمام الوزارة باكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجال التكنولوجيا في المدارس الحكومية تهدف إلى تطوير وتأهيل طلاب المدارس المصرية لعرض ابداعاتهم في حل المشكلات باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتركز المسابقة على معالجة المشكلات الاجتماعية باستخدام التكنولوجيا من خلال مسارين .

الأول: مسار الانسان الآلي (الروبوت ) : تصميم وبناء روبوتات تعالج قضايا اجتماعية واكتساب مهارات في البرمجة والهندسة الثاني: مسار تطوير التطبيقات: استخدام لغات البرمجة وتصميم الواجهات وتقنيات تطوير التطبيقات.

الهدف الرئيسي : من المسابقة هو تشجيع الطلاب على التفكير النقدي وتطوير حلول مستدامة يمكن أن تحقق تأثيرا ملموسا يكتسب المشاركون الكفاءة التقنية ويطورون مهارات قيادية - يتلقى الطلاب الارشاد والدعم من خبراء في مجالات الروبوتات وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة وريادة الأعمال.

- يحصل كل فريق داخل المدارس على منحة تدريبية مدتها 6 أسابيع يتم خلالها تقديم برنامج تدريبي متكامل في احدى مساري المسابقة المشار اليهم عاليه.

- يتم العمل على المشروع بعد نهاية التدريب.

- تعلن الفرق المدرسية الفائزة في اليوم النهائي للمسابقة حيث تقوم لجنة تحكيم مكونة من قيادات في القطاع الخاص وفي الصناعة ورواد أعمال بتقييم المشاريع بناء على الابتكار التقني والاثر الاجتماعي والاستدامة.

تقوم جمعية التطوير والتنمية بتوفير خدمات التدريب مجانا لعدد مختار من طلاب المدارس في مسابقة ايجنيتد 2024 باستخدام احدث التكنولوجيا برنامج التدريب يشمل :

- 54 ساعة تدريبية .

- 6 أسابيع تدريب .

- 3 جلسات تدريبية 3 ساعات جلسة في الأسبوع.

وحددت الوزارة معايير الاختيار:

- طالب مسجل في مدرسة تم قبولها.

في سن 12 من لـ16 من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي .

- درجات جيدة جدا في السنة الأكاديمية الماضية .

- اتقان جيد جدا للغة الإنجليزية.

- يظهر اهتماما بالتكنولوجيا والابتكار.

- يظهر استعداد المشاركة ما تعلمه من الآخرين.

- يجتاز الاختبار التقني.