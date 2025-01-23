شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير واجهات العقارات أمام باب الفتوح ضمن مشروع القاهرة التاريخية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ صندوق التنمية الحضرية بالتعاون مع محافظة القاهرة، تطوير واجهات العقارات المطلة على سور القاهرة التاريخية، حيث تم الانتهاء من تطوير واجهات أول عقارين فى شارع البنهاوي أمام باب الفتوح.

وتنفذ أجهزة الدولة أعمال تطوير بمناطق القاهرة التاريخية للحفاظ على المناطق التاريخية والمباني العريقة وإعادة إحيائها لتكون مقاصد سياحية مهمة، وفى النقاط التالية نعرض أهم التفاصيل عن المشروع وأين وصل.



العقارات المطلة على سور القاهرة التاريخية قبل التطوير



العقارات المطلة على سور القاهرة التاريخية قبل التطوير

المرحلة الجارى العمل بها الآن تشمل مناطق: باب زويلة وحارة الروم، و المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، ودرب اللبانة، ومسجد الحسين، وتشهد هذه المناطق إزالة التراكمات الموجودة بها لاستكمال إعادة إحيائها، وإعادة إنشاء المباني الخرِبة بالطابع الإسلامي، إلى جانب تنفيذ التطوير الكامل لمختلف شبكات المرافق بها.

مشروع إحياء القاهرة التاريخية يعتمد على عدد من المحاور، منها الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة من خلال الترميم وإعادة الاستخدام، والعمل على إحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق، مع إجراء حصر للأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية، وتخصيص أماكن بديلة لها، إلى جانب تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية، وإعادة استخدامها الاستخدام المناسب لها.

مشروعات التطوير في القاهرة التاريخية تستهدف تنمية الحرف التراثية واليدوية، وتحويل المنطقة لمتحف مفتوح لدعم السياحة التي تستهدف المناطق التاريخية، مع الحفاظ على طراز المباني وإظهار الصورة الحضارية والطراز الإسلامي لها.

بوابتى النصر والفتوح والتي تؤديا إلى شارع المعز بمحيط مسجد الحسين، شهدت ترميم الآثار المُسجلة، وإعادة توظيف المباني التراثية المُسجلة وذات القيمة، وإعادة بناء المباني المتهالكة، وتطوير الواجهات بنفس نسق الواجهات الأصلية، بالإضافة إلى إنشاء أحد الفنادق أمام بوابة الفتوح .

المنطقة المحيطة بمسجد الحسين، ضمن الحدود التي تشمل شارع الازهر وعدداً من الشوارع المحيطة بالمسجد، شهدت تسجيل الآثار، وتطوير الواجهات بالمنطقة، وتغيير نشاط بعض المباني غير المستغلة.

منطقة جنوب باب زويلة وحارة الروم، والتي تنحصر بين شوارع الخيامية، والمعز، والدرب الأحمر، وتضم مسجد السلطان المؤيد، شهدت تطوير واجهات المباني وإعادة توظيفها.

منطقة درب اللبانة والتي يحدها ميدان القلعة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومسجد السلطان حسن، ومسجد الرفاعي، شهدت تطوير حديقة المحمودية، وتطوير واجهات عمارة الأوقاف، وإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وترفيهية وخدمية، و إنشاء مجمع تعليمي ثقافى.