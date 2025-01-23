شكرا لقرائتكم خبر عن سحر السنباطى: معرض القاهرة الدولى للكتاب محفل كبير وملتقى للعلم والثقافة والإبداع والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56، والتي تنطلق في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير القادم، تحت شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو من أكبر المعارض في الشرق الأوسط وملتقى للإبداع والعلم والثقافة، مشيدة بالجهود المبذولة من أجل إقامة محفل علمي وثقافي يليق باسم مصر، وأن مشاركة المجلس به يأتي في إطار الحرص على المساهمة في نشر الوعي وبناء شخصية الطفل بما ينعكس على تشكيل الهوية المصرية.

وأضافت "السنباطي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيساهم بالعديد من الأنشطة والفاعليات المتنوعة خلال فترة المعرض، كتنظيم ندوات توعية للأهالي والأسر، لتعريفهم بالدور المجتمعي الذي يقوم به المجلس للتصدي للعنف ضد الأطفال وآليات حماية الطفل التي يوفرها المجلس ودور خط نجدة الطفل 16000 في استقبال الشكاوى والخدمات التي يقدمها، فضلا عن الترويج للمبادرات التي يتم تنفيذها كمبادرة "صاحبوهم تكسبوهم"، والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" التي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والتوعية بمخاطر سوء استخدام الإنترنت، كما سيتم تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين والمسابقات التحفيزية فضلا عن توزيع الهدايا العينية على الأطفال زوار الجناح، وذلك بمشاركة الأطفال سفراء المجلس للطفولة، فضلاً عن توفير خدمات الاستشارات النفسية والاجتماعية والإرشاد الأسري وأساليب التربية الإيجابية الخاصة بالأطفال والمراهقين والرد على استفسارات الزوار من خلال متخصصين في هذا المجال.

وأشادت "السنباطي"، باختيار اسم كاتبة الأطفال فاطمة المعدول، لتكون شخصية معرض الطفل هذا العام، بوصفها إحدى أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي، كما دعت زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب لزيارة الجناح المخصص للمجلس القومي للطفولة والأمومة A36 والمتواجد بقاعة 5 المخصصة للطفل للمشاركة في كافة الفعاليات التي سيتم تنفيذه للأطفال وأسرهم.