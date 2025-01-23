شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يثمّن تبرع خريجى الطب بأجهزة بمليون جنيه بدلا من حفلات التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرَّم مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، المتميزين في عدد من الأنشطة العلمية والطلابية بجامعة الأزهر، مثمِّنًا التمثيل المشرِّف لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأزهر، في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، واختياره شريكًا أكاديميًّا للابتكار في عام 2025م.

وأوضح مجلس الجامعة أن هذا التمثيل الدولي لمركز الابتكار وريادة الأعمال في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة يعزِّز مكانة جامعة الأزهر، ويعكس اهتمامها بكل ما هو جديد وحديث في جميع المجالات العلمية.

كما كرَّم مجلس الجامعة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، وعميد كلية العلوم الاسلامية للوافدين؛ لجهودها المتميزة في تنظيم الأنشطة العلمية للوافدين.

وكرَّم مجلس الجامعة الدكتورة شيرين جلال، عميدة كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا؛ لجهودها المتميزة في الكلية.

كما كرَّم مجلس الجامعة فريق أطباء قسم الأمراض الصدرية بكلية طبّ البنين بالقاهرة؛ لفوزهم للمرة الثانية على التوالى بكأس مسابقة Broncho Cup 2024 على مستوى الجامعات المصرية.

كما كرَّم المجلس الأطباء خريجي كليات الطب بنين وبنات بالقاهرة وأسيوط؛ لإسهاماتهم في شراء أجهزة طبية خدمة للمرضى بمستشفى الحسين الجامعي، ومستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، بمبالغ اقتربت من المليون جنيه بدلًا من حفلات التخرج.

وأعلن مجلس الجامعة أن هذا الصنيع الطيب يعكس انتماء أطباء جامعة الأزهر وعطاءهم المتميز، ويضرب المثل والقدوة التي يُحتذى بها في العطاء والبذل.

كما كرَّم مجلس الجامعة الأستاذ أسامة محمد أمين، مدير عام المكتبات بجامعة الأزهر؛ لجهود المكتبة في عمل مسح ضوئي للرسائل العلمية (الماجستير - الدكتوراه)، المكتوبة بخط اليد بقطاع كليات: (أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة والقانون) من ثلاثينات القرن الماضي.

وكرَّم مجلس الجامعة طاهر مجدي، مدير إدارة التنسيق؛ لإخلاصه وتفانيه في أداء عمله لخدمة طلاب الجامعة.