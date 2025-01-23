شكرا لقرائتكم خبر عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2025 الذى ينطلق اليوم الخميس ويفتح أبوابه للجمهورغداً الجمعة 24 يناير، ويستمر حتى الأربعاء 6 فبراير 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وللعام الثاني على التوالي، تقدم دار نشر الجامعة الأمريكية في القاهرة أكبر جناح مخصص للكتب باللغة الإنجليزية تصل مساحته إلى 117 متر مربع ويعمل به فريق من المتخصصين الناطقين باللغتين الإنجليزية والعربية، ستتواجد كلية التعليم المستمر التابعة للجامعة الأمريكية أيضًا في جناح دار النشر للترحيب بالزوار وتقديم جميع المعلومات المتعلقة بالدورات والبرامج التعليمية المتاحة.

تقدم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة أثناء المعرض ما يقرب من خمسين كتابًا جديدًا تم إصدارها خلال العام الماضي، من بينها عناوين بارزة جديدة مثل "تحتمس الثالث وحتشبسوت"لعالم المصريات والمؤلف الشهير أيدان دودسون، بالإضافة إلى النسخة الإنجليزية من كتاب "إبراهيم ناجى - زيارة حميمة تأخرت كثيرًا" وهو مذكرات أدبية للدكتورة سامية محرز، الأستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث تستعرض إرث جدها أحد أشهر شعراء الرومانسية في العالم العربي.

كما تعرض دار نشر الجامعة من خلال مطبوعات هووبو للروايات إصدارات جديدة مميزة، بما في ذلك ثلاثية غرناطة للكاتبة المصرية الراحلة رضوى عاشور، التي تُنشر لأول مرة باللغة الإنجليزية في مجلد واحد مترجم بواسطة المترجمة المرموقة، كاي هيكينين. ومن أبرز الإصدارات أيضًا رواية "جوع العسل" للروائي العماني والفائز بجائزة البوكر العربية الدولية، زهران القاسمي، التي ترجمها مارلين بوث، والتي تتزامن مع اختيار سلطنة عمان كدولة ضيفة الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام.

خلال فترة المعرض الذي يستمر ثلاثة عشر يوماً، سيستمتع زوار جناح دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعروض خاصة حيث يتم عرض جميع إصدارات دار النشر بخصم 20%، بالإضافة إلى مجموعة حصرية من أكثر من 240 عنوانًا بخصومات تصل إلى 75%، بأسعار تبدأ من 30 جنيهًا مصريًا فقط. كما يحتوي الجناح على ركن خاص للأطفال يضم مجموعة كبيرة من الكتب المناسبة لجميع الأعمار.

وقد عبر توماس ويلشير، المدير التنفيذي لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن حماسه للمشاركة في المعرض قائلاً: "نشعر جميعاً في دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بسعادة غامرة وحماس للمشاركة مرة أخرى في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2025. فهذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها المعرض منذ انضمامي إلى الدار، وأشاركهم حماسهم وأتطلع إلى وقتي في الجناح." وأضاف "بصفتنا ناشرين وبائعي كتب ومنشأنا هو مصر، نفخر بتواجدنا من خلال أكبر جناح مخصص للكتب باللغة الإنجليزية، حيث نتواصل مع القراء وعشاق الكتب من جميع أنحاء العالم لنشجعهم على 'قراءة الشرق الأوسط'."

تعرض دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة إصداراتها في صالة 2، جناح 47 B، مواعيد العمل الرسمية للجناح تبدأ من 10صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا، وتمتد يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساءً.