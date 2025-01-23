شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة مونوريل الأندلس بخط العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تضم محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة تقنيات وتجهيزات مختلفة عن محطات المترو، نراها لأول مرة خاصة أن المونوريل من الوسائل التى تعمل للمرة الأولى فى مصر، ومن أهم الاختلافات بالقطار أنها تسير بدون سائق، كذلك من أهم الاختلافات فى المحطات هى تواجد حواجز زجاجية على الأرصفة تفصل بين الركاب والقطار بها أبواب زجاجية تفتح مع ابواب القطار.

ونشرت الهيئة القومية للأنفاق فيديو يوضح محطة مونوريل الأندلس ( محطة رقم 12 ) إحدى محطات مشروع مونوريل شرق النيل، حيث يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ، ويشتمل على 22 محطة .

محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة :" الإستاد - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحى السابع - المشير أحمد إسماعيل - جيهان السادات - المشير طنطاوي - وان ناينتي - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - الأندلس - النافورة - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - R1 - R2 - R3 -مدينه الفنون والثقافه - الحى الحكومي - مسجد مصر - مدينة العدالة - ومركز السيطرة والتحكم .

والمونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة)

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى و يتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.