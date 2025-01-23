شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنفيذ خطة للأنشطة الطلابية بإجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم، خطاباً لمدير المديريات التعليمية، بشأن إعداد خطة للأنشطة المقرر تنفيذها أثناء أجازه منتصف العام الدراسي 2024/2025:

- تنظيم رحلات الي معرض القاهرة الدولي للكتاب للمديريات التي يتسنى لها ذلك مع مراعاة توثيق الزيارة وموافاة الإدارة بالصور.

- فتح المكتبات خلال فترة الاجازة وتنفيذ ندوات ومحاضرات حول الموضوعات التالية:

- الإدمان والتدخين وأخطارهم.

- الغذاء الصحي والحفاظ علي لياقة الجسم.

- الرياضة وأهميتها.

- الحفاظ على البيئة من التلوث.

- الولاء والانتماء والهوية المصرية.

- العمل التطوعي وأثره الإيجابي على الفرد والمجتمع.

- التنمر وأثره النفسي.

مع مراعاة توثيق تلك الندوات والمحاضرات وموافاة الإدارة بالصور.

وقالت وزارة التربية والتعليم: طبقا لميزانية كل مديرية يتم تنفيذ معسكرات على المستوي المحلي الإدارات المديريات التعليمية ويشارك فيه الطلاب المتميزون ثقافيا والفائزين بالمسابقات المختلفة حيث يتم تقسيم الطلاب الي ورش عمل مختلفة طبقا لميولهم واهتماماتهم وعلى أن تتناول المحاضرات داخل المعسكر الموضوعات التالية:

- اضرار إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.

- الانتماء والولاء.

- الجرائم والشائعات الإلكترونية.

- مع موافاة الإدارة بمكان وتاريخ عقد المعسكر بحد أقصى خلال 3 أيام من تاريخه كما يتم اختيار أفضل الصور التي توضح اشتراك الطلاب في المعسكر.