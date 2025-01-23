شكرا لقرائتكم خبر عن محيط بوابة الفتوح بالجمالية يتحول من خرابة لأوتيل بعد تطوير القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

نفذ صندوق التنمية الحضرية، بالتعاون مع محافظة القاهرة، مشروع إنشاء أوتيل الشوربجي أمام بوابة الفتوح، مما ساهم فى تحويل منطقة كانت خرابة بقلب وكالة الشوربجي كانت تعاني من العشوائية وإلقاء القمامة إلى مزار سياحي، ضمن مشروع تطوير للمنطقة بالكامل.

ومشروع إحياء القاهرة التاريخية يعتمد على عدد من المحاور، منها الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة من خلال الترميم وإعادة الاستخدام، والعمل على إحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق، مع إجراء حصر للأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية، وتخصيص أماكن بديلة لها، إلى جانب تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية، وإعادة استخدامها الاستخدام المناسب لها.

ومشروعات التطوير في القاهرة التاريخية تستهدف تنمية الحرف التراثية واليدوية، وتحويل المنطقة لمتحف مفتوح لدعم السياحة التي تستهدف المناطق التاريخية، مع الحفاظ على طراز المباني وإظهار الصورة الحضارية والطراز الإسلامي لها.

بوابتى النصر والفتوح والتي تؤديا إلى شارع المعز بمحيط مسجد الحسين، شهدت ترميم الآثار المُسجلة، وإعادة توظيف المباني التراثية المُسجلة وذات القيمة، وإعادة بناء المباني المتهالكة، وتطوير الواجهات بنفس نسق الواجهات الأصلية، بالإضافة إلى إنشاء أحد الفنادق أمام بوابة الفتوح.

والمنطقة المحيطة بمسجد الحسين، ضمن الحدود التي تشمل شارع الأزهر وعددًا من الشوارع المحيطة بالمسجد، شهدت تسجيل الآثار، وتطوير الواجهات بالمنطقة، وتغيير نشاط بعض المباني غير المستغلة.

ومنطقة جنوب باب زويلة وحارة الروم، والتي تنحصر بين شوارع الخيامية، والمعز، والدرب الأحمر، وتضم مسجد السلطان المؤيد، شهدت تطوير واجهات المباني وإعادة توظيفها.

ومنطقة درب اللبانة والتي يحدها ميدان القلعة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومسجد السلطان حسن، ومسجد الرفاعي، شهدت تطوير حديقة المحمودية، وتطوير واجهات عمارة الأوقاف، وإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وترفيهية وخدمية، و إنشاء مجمع تعليمي ثقافى.



أوتيل الشوربجي