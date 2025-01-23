شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى:ناقشت مع رئيس الصومال قضايا القرن الأفريقى وأمن البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس الصومالى د. حسن شيخ محمود، والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا على الروابط التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والتى تعمد إلى زمن بعيد، مشيرًا لى أن لقاءهما اليوم هو الرابع منذ يناير 2024 وهو ما يعكس الحرص على تلبية مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف الرئيس السيسى- فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصومالى د. حسن شيخ محمود، بقصر الاتحادية اليوم- أنهما تباحثا حول مختلف القضايا والتطورات الإقليمية ومنطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وتوافقا على ضرورة الحفاظ على الأمن فى المنطقة.