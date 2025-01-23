شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مشاركتنا لدعم الأمن والاستقرار فى الصومال ليس تهديدًا لأحد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المشاركة المصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقى لدعم الأمن والاستقرار فى الصومال، تهدف فقط لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، ولا تهدف لتهديد أحد.

وأضاف الرئيس السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك، مع نظيره الصومالى د. حسن شيخ محمود، بقصر الاتحادية، أننا كنا نتألم مما يحدث فى الصومال، وبالتالى فإن مشاركتنا تهدف للتضامن مع الصومال وتحقيق الاستقرار والأمن وليس تهديد لأى دولة.