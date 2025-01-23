شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي نظيره الكرواتى بمنتدى دافوس والان مع تفاصيل الخبر

أثناء حضوره فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، وذلك بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء كرواتيا اثناء زيارته لمصر المقرر لها يوم 18 فبراير المقبل، مؤكداً عمق العلاقات بين الجانبين، موضحاً أن مصر تتطلع لدعم العلاقات بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بما يتوافق مع العلاقات السياسية القوية بين الجانبين.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إنشاء مصر خط الرورو مؤخراً مع إيطاليا وتطلع مصر لإنشاء خط مماثل مع كرواتيا، منوهاً إلى إمكانية واستعداد مصر لتوفير العمالة الماهرة للعمل في السوق الكرواتي، بالإضافة إلى دعم التعاون في قطاع البترول.

وأكد رئيس الوزراء، تطلع مصر لدعم كرواتيا لتوثيق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين البلدين، مستعرضاً جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة، بالشراكة مع دولتى قطر وأمريكا، والعمل على تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله وتقديم الدعم الإنساني للقطاع والعمل على إعادة إعماره.

في بداية اللقاء، طلب أندريه بلينكوفيتش، نقل تحياته لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعرب أندريه بلينكوفيتش، عن تطلعه لزيارة مصر خلال شهر فبراير المقبل، مع الإعداد الجيد للزيارة لمتابعة كافة مقترحات التعاون بين البلدين، مصطحباً عددا من رجال الأعمال لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً أن انتماء الدولتين لمنطقة البحر المتوسط يجعل هناك العديد من القضايا والمصالح المشتركة التي يمكن العمل على تحقيقها لاسيما الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أوضح رئيس وزراء كرواتيا، أن أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط يُعد أمرا مهما لأمن واستقرار أوروبا خاصة على ضوء قضية الهجرة غير الشرعية، مؤكداً استعداد كرواتيا لتعزيز التعاون مع مصر في مجال استقدام العمالة الماهرة مع ضرورة وضع إطار رسمي لتنظيم هذا الملف لاسيما مع وجود احتياج بلاده للعمالة الماهرة.