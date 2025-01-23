شكرا لقرائتكم خبر عن براءة الفنانة "جيني كامل" فى قضية سب طليقها أمير طعيمة والان مع تفاصيل الخبر

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، ببراءة الفنانة المعتزلة "جيني كامل" بعد الحكم بحبسها شهرين فى أول درجة، وتغريمها 1000 جنيه، بسبب قضية تشهير أقيمت من طليقها أمير طعيمة ضدها مؤخرا.

كان اتهم طعيمة طليقته بالتشهير بزوجته الجديدة، إضافة إلى اتهامات بتعديها عليه وعلى زوجته لفظيًا، واتهام بالسب والقذف واتلاف ممتلكاته.

كانت جيني وأمير طعيمة أعلنا سابقا عن انفصالهما بسبب بعض المشاكل التي وقعت بينهما، ولكنه لم يكن رسمياً، لتكشف اليوم عن طلاقهما بشكل رسمي بعد رحلة زواج طويلة دامت لسنوات.